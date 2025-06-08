В Каменск-Шахтинском произошел пожар в пятиэтажке

По информации регионального ведомства, пожар начался на кухне. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Хозяйка проснулась, когда помещение уже заполнилось дымом. Женщина смогла самостоятельно эвакуироваться сквозь клубы дыма. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Расчеты МЧС оперативно прибыли на место и принялись тушить огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.