В Каменск-Шахтинском произошел пожар в пятиэтажке

Жительница Каменск-Шахтинского пережила страшные минуты — ночью в ее квартире на втором этаже пятиэтажки внезапно вспыхнул пожар. ЧП произошло в доме на улице Ворошилова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По информации регионального ведомства, пожар начался на кухне. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Хозяйка проснулась, когда помещение уже заполнилось дымом. Женщина смогла самостоятельно эвакуироваться сквозь клубы дыма. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Расчеты МЧС оперативно прибыли на место и принялись тушить огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина произошедшего устанавливается. Дознаватели уже работают на месте происшествия.
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