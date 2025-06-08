Ушел и не вернулся: в Башкирии снова утонул человек

Вечером 7 июня в Башкирии произошла очередная трагедия на воде. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Инцидент случилась в городе Учалы. 44-летний мужчина отдыхал на берегу пруда, выпивал и в какой-то момент решил искупаться. Через несколько минут он пропал из виду. Его приятель позвонил спасателям.
— Водолазной группой добровольцев извлечен погибший 44-летний мужчина. Он был обнаружен в 20 метрах от берега, на глубине 2,5 метра, — передали в МЧС.
Там добавили, что на берегу пруда есть много аншлагов о запрете купания.
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