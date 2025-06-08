Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области водитель мопеда не справился с управлением и получил травмы

Около 18:20 в Борском районе произошло ДТП с участием мопеда.

Качество жизни в вашем регионе

Около 18:20 в Борском районе произошло ДТП с участием мопеда. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

58-летний водитель ехал по проселочной дороге от села Борское к озеру Потапово. Он не справился с управлением и упал.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте в Тольятти машина врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал ребенок.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.