В Самарской области водитель мопеда не справился с управлением и получил травмы

Около 18:20 в Борском районе произошло ДТП с участием мопеда. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
58-летний водитель ехал по проселочной дороге от села Борское к озеру Потапово. Он не справился с управлением и упал.
От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте в Тольятти машина врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал ребенок.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.