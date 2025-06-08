Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Варшавском шоссе столкнулись шесть легковушек и грузовик

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ДТП с участием шести легковых автомобилей и грузовика произошло на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Аргументы и факты

«На Варшавском шоссе произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадали два человека. Перекрыто движение по одной полосе в сторону области.