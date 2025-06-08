На Варшавском шоссе столкнулись шесть легковушек и грузовик

«На Варшавском шоссе произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком», — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадали два человека. Перекрыто движение по одной полосе в сторону области.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ДТП с участием шести легковых автомобилей и грузовика произошло на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«На Варшавском шоссе произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями и грузовиком», — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадали два человека. Перекрыто движение по одной полосе в сторону области.