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При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда. Жертвами нападения стали 9 человек, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на местные источники.

Источник: Reuters

Инцидент произошел 7 июня в деревне Карн-эль-Асад, где верующие собрались на вечернюю молитву. По сведениям источников Al Hadath, нападавший мог страдать психическим расстройством. Как отмечает телеканал, преступник был задержан примерно через полтора часа после атаки.

Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик. Нападение произошло во время празднования Ид-аль-Адха (Праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), который в этом году мусульмане отмечают с 5 по 8 июня.