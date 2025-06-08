При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек

Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик. Нападение произошло во время празднования Ид-аль-Адха (Праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), который в этом году мусульмане отмечают с 5 по 8 июня.