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А. Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по дорожно-транспортному происшествию с автобусом в Самарской области.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по дорожно-транспортному происшествию с автобусом в Самарской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в пятницу на 80-м километре федеральной трассы Р-229. Водитель автобуса, которому 56 лет, столкнулся с отбойником, затем транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате пострадали пять человек, все они были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности при оказании услуг.

Руководство регионального следственного управления должно предоставить отчет о ходе расследования и обстоятельствах аварии. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей.

Ранее стало известно, что на проселочной дороге в Борском районе водитель мопеда упал и получил травмы.

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