А. Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Самарской области

Инцидент произошёл в пятницу на 80-м километре федеральной трассы Р-229. Водитель автобуса, которому 56 лет, столкнулся с отбойником, затем транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате пострадали пять человек, все они были госпитализированы.