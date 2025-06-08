А. Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по дорожно-транспортному происшествию с автобусом в Самарской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в пятницу на 80-м километре федеральной трассы Р-229. Водитель автобуса, которому 56 лет, столкнулся с отбойником, затем транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате пострадали пять человек, все они были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности при оказании услуг.
Руководство регионального следственного управления должно предоставить отчет о ходе расследования и обстоятельствах аварии. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей.
Ранее стало известно, что на проселочной дороге в Борском районе водитель мопеда упал и получил травмы.
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