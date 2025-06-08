В Махачкале ликвидировали пожар на базе отдыха

«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло в нефункционирующем здании базы отдыха на площади 800 кв. м. К ликвидации были привлечены 20 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на базе отдыха в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло в нефункционирующем здании базы отдыха на площади 800 кв. м. К ликвидации были привлечены 20 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.