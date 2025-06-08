В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали три человека

По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Vesta не заняла нужную полосу перед поворотом, а водитель Granta тоже нарушил правила. В результате ДТП три человека — две пассажирки и водитель — обратились за медицинской помощью. Всем назначено амбулаторное лечение.