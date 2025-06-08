На севере Москвы эвакуировали посетителей торгового центра

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.