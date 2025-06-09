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В Перми заметили детей, играющих на улице с пистолетом

Инцидент произошёл во Владимирском микрорайоне.

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Источник: Аргументы и факты

Детей, которые играли на улице с пистолетом, заметили в Перми, об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Инцидент произошёл на улице Пихтовой во Владимирском микрорайоне Перми. На опубликованных кадрах видно, что трое детей младшего возраста и один подросток стреляют из предмета, похожего на пистолет.

В полиции сайту perm.aif.ru сообщили, что информация проверяется.

«По данному факту в отделе полиции Свердловского района зарегистрирован материал, проводится проверка», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что полиция нашла боеприпасы в автомобиле, попавшем в ДТП. Кроме этого, у водителя были признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.