В Перми заметили детей, играющих на улице с пистолетом

Детей, которые играли на улице с пистолетом, заметили в Перми, об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
Инцидент произошёл на улице Пихтовой во Владимирском микрорайоне Перми. На опубликованных кадрах видно, что трое детей младшего возраста и один подросток стреляют из предмета, похожего на пистолет.
В полиции сайту perm.aif.ru сообщили, что информация проверяется.
«По данному факту в отделе полиции Свердловского района зарегистрирован материал, проводится проверка», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что полиция нашла боеприпасы в автомобиле, попавшем в ДТП. Кроме этого, у водителя были признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.