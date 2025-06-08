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Жительницу Самары обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Отдел по расследованию преступлений Железнодорожного района СУ МВД по Самаре закончил расследование в отношении местной жительницы 1979 года рождения.

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Отдел по расследованию преступлений Железнодорожного района СУ МВД по Самаре закончил расследование в отношении местной жительницы 1979 года рождения. Она обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания.

Женщина ранее была судима за 18 подобных преступлений. В этот раз она незаконно зарегистрировала 15 иностранцев в частном доме на улице Герцена, не предоставляя им жилье. Вину она признала полностью.

В ходе проверки полиция осмотрела дом, изъяла документы и опросила соседей, которые подтвердили, что новые жильцы не проживали в доме.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Елховском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека.

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