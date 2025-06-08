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В Анапе за сутки собрали 159 мешков мазута со дна реки

КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы собрали 159 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Источник: © РИА Новости

«В районе устья реки Можепсин седьмого июня собрали и достали из воды 159 мешков с мазутом», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. Седьмого июня в оперативном штабе региона сообщали, что на данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.