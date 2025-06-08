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В Ростове автомобиль на пешеходном переходе сбил двух детей

В Ростове-на-Дону под колеса автомобиля попали две маленькие девочки.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием двух детей. Авария случилась вечером 7 июня около 20:40 на улице Миронова, 5. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, 34-летний водитель на «ВАЗ-21140» буксировал такую же машину. За рулем буксируемого авто находился 33-летний мужчина. В это время две девочки 10 и 3 лет переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель второго автомобиля не успел среагировать, и дети попали под буксируемый автомобиль.

Обе пострадавшие с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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