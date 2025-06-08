«Ограничение свободы на 4 года каждому и 60 тысяч в пользу матери». Суд наказал двух руководителей предприятия Минска за смерть подростка

Вечером 5 января 2025 года два подростка, увлекавшиеся электроникой, без проблем вошли в одно из заброшенных зданий и направились к электрощиткам из которых торчали провода. Один из подростков, десятиклассник, решил срезать медные кабели, однако те оказались под высоким напряжением и 16-летний подросток получил электротравму, на нем загорелись волосы и куртка. Его друг потушил пламя, вызвал скорую, стал оказывать другу первую помощь. Приехавшие на вызов врачи «скорой» проводили реанимацию, но это не помогло, юноша скончался.