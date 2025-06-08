«Ограничение свободы на 4 года каждому и 60 тысяч в пользу матери». Суд наказал двух руководителей предприятия Минска за смерть подростка

В Минске вынесен приговор двум должностным лицам одного предприятия (замдиректору и начальнику энергомеханической службы), которых обвинили в служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Оба обвиняемых являлись ответственными за безопасную эксплуатацию электроустановок. Дело в том, что летом 2023 предприятие купило под снос здания на ул. Я. Мавра, когда-то принадлежавшие кирпичному заводу.
Несмотря на то, что здания были выведены из эксплуатации, но трансформаторная подстанция не была отключена и находилась под напряжением. На официальные письма о ремонте кабельной линии обвиняемые отвечали, что предприятие не намерено этим заниматься из-за отсутствия госрегистрации перехода права собственности на здания.
Долгое время обвиняемые не интересовались, ограничен ли доступ посторонних в те заброшенные здания к находящимся в них трансформаторным ящикам.
Вечером 5 января 2025 года два подростка, увлекавшиеся электроникой, без проблем вошли в одно из заброшенных зданий и направились к электрощиткам из которых торчали провода. Один из подростков, десятиклассник, решил срезать медные кабели, однако те оказались под высоким напряжением и 16-летний подросток получил электротравму, на нем загорелись волосы и куртка. Его друг потушил пламя, вызвал скорую, стал оказывать другу первую помощь. Приехавшие на вызов врачи «скорой» проводили реанимацию, но это не помогло, юноша скончался.
В отношении руководителей предприятия возбудили уголовное дело. Замдиректора вину признал частично, его подчиненный — полностью.
Суд назначил каждому наказание в виде четырех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.
С предприятия в пользу матери погибшего подростка взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей.
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