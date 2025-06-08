В больнице скончалась 16-летняя самокатчица, пострадавшая в ДТП в Башкирии

По предварительным данным, накануне 16-летний юноша, управляя без водительского удостоверения автомобилем марки «Лада Приора», совершил наезд на 16-летнюю девушку, передвигавшуюся на самокате по улице Октябрьской села Красная Башкирия.
В результате аварии потерпевшая получила серьезные травмы, от которых сегодня ночью скончалась в лечебном учреждении.
В ведомстве уточнили, прокуратура установит причины и условия произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, выяснит обстоятельства приобретения юношей транспортного средства, даст оценку действиям родителей по надлежащему исполнению своих обязанностей.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения.