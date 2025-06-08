В больнице скончалась 16-летняя самокатчица, пострадавшая в ДТП в Башкирии

В ведомстве уточнили, прокуратура установит причины и условия произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, выяснит обстоятельства приобретения юношей транспортного средства, даст оценку действиям родителей по надлежащему исполнению своих обязанностей.