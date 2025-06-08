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В больнице скончалась 16-летняя самокатчица, пострадавшая в ДТП в Башкирии

В больнице скончалась 16-летняя самокатчица, пострадавшая в ДТП селе Красная Башкирия Абзелиловского района Башкирии. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службы республиканской прокуратуры.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры РБ

По предварительным данным, накануне 16-летний юноша, управляя без водительского удостоверения автомобилем марки «Лада Приора», совершил наезд на 16-летнюю девушку, передвигавшуюся на самокате по улице Октябрьской села Красная Башкирия.

В результате аварии потерпевшая получила серьезные травмы, от которых сегодня ночью скончалась в лечебном учреждении.

В ведомстве уточнили, прокуратура установит причины и условия произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, выяснит обстоятельства приобретения юношей транспортного средства, даст оценку действиям родителей по надлежащему исполнению своих обязанностей.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения.