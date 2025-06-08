В Бресте мотоциклист с пассажиркой погибли в смертельном ДТП

В Бресте на ул. Ковельской рано утром 8 июня 33-летний житель Ивановского района на мотоцикле Kawasaki, не имея прав не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге и врезался в металлическое ограждение, сообщает МВД Беларуси.
Мотоциклист и 55-летняя женщина-пассажир погибли.
Мы писали, что под Витебском в лобовом столкновении погибли и пострадали люди: «Пассажир скончался в карете “скорой”, четверо в больнице».
Кроме того, Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших в смертельном ДТП в Барановичском районе: «Два человека в тяжелом состоянии в реанимации, двое с травмами головы — в отделении нейрохирургии».