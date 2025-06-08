Китайский автомобиль перевернулся из-за ДТП в Сарове

Авария произошла 8 июня на улице Бессарабенко. 36-летний водитель автомобиля Changan двигался на большой скорости. Из-за плохой видимости он не разглядел припаркованный Haval, за рулем которого сидел 68-летний мужчина, и врезался в него. От удара Changan опрокинулся на крышу.