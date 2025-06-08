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Китайский автомобиль перевернулся из-за ДТП в Сарове

В Сарове Нижегородской области в результате ДТП перевернулся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

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Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Авария произошла 8 июня на улице Бессарабенко. 36-летний водитель автомобиля Changan двигался на большой скорости. Из-за плохой видимости он не разглядел припаркованный Haval, за рулем которого сидел 68-летний мужчина, и врезался в него. От удара Changan опрокинулся на крышу.

По данным очевидцев в соцсетях, автомобиль переворачивали прохожие совместно с сотрудниками ДПС.

В аварии пострадали оба водителя, однако госпитализация не потребовалась — медики осмотрели их на месте и отпустили домой. Обстоятельства ДТП выясняются.