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В Самарской области в массовом ДТП 7 июня пострадали дети

7 июня в 12:10 на трассе «Тольятти-Хрящевка» в Ставропольском районе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

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7 июня в 12:10 на трассе «Тольятти-Хрящевка» в Ставропольском районе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

29-летний водитель Kia Sorento не выбрал безопасную скорость и столкнулся с припаркованным автомобилем Kia Rio, который от удара врезался в Mazda CX-4. Далее в цепочке ДТП оказался ВАЗ-2114.

Пострадали трое детей, находившихся в Kia Sorento: 3-месячная девочка и 6-летний мальчик получили разовую помощь в больнице, а 8-летней девочке рекомендовано амбулаторное лечение.

Ранее мы сообщали, жительницу Самары обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

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