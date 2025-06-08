Минобр: часть заболевших в омском лагере «Орленок» детей по-прежнему находится там

В министерстве образования Омской области ответили на запрос «КП Омск» об остающихся в лагере «Орленок» заболевших детях и перспективах работы лагеря.
Напомним, по информации родителей детей, в лагере, где случилась вспышка норовирусной инфекции, по-прежнему остаются больные дети. Они находятся в изоляторе, а значит количество заболевших может быть значительно больше официальных цифр. До нынешнего дня речь шла лишь о 11 заболевших, но, как выяснилось, это лишь те дети, которые были госпитализированы.
В региональном минобре «КП Омск» подтвердили информацию о том, что в изоляторе лагеря действительно продолжают оставаться заболевшие дети.
«В лагере остались дети с симптомами заболевания, у которых не было показаний к госпитализации. Медицинскими работниками даны рекомендации, что этих детей необходимо забрать родителям. Администрация лагеря обзвонила всех родителей — детей забирают. Дети с симптомами заболевания, у которых нет показаний к госпитализации, но которых по каким-то причинам не смогут забрать в ближайшее время родители, будут размещены в Калачинской ЦРБ. На данный момент лагерь продолжает функционировать. В нем осмотрели помещения, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников. Сейчас здесь работает новая смена поваров», — сообщили в ведомстве.
По информации министерства, сейчас в лагере находится 120 детей, сколько из них в изоляторе, не уточняется. Решение о продолжении смены или о ее прекращении будет принято в ближайшее время. Для взаимодействия с родителями в лагере организована «горячая линия» +7 (38155) 4 47 10. Ситуация находится на особом контроле.
Напомним, информация о первых заболевших появилась 6 июня, тогда речь шла о четырех заболевших, их доставили в медучреждение. На следующий день, 7 июня, СУ СКР заявил уже об 11 госпитализированных, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Роспотребнадзор до настоящего времени оснований для закрытия лагеря не усматривал.