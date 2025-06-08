Минобр: часть заболевших в омском лагере «Орленок» детей по-прежнему находится там

«В лагере остались дети с симптомами заболевания, у которых не было показаний к госпитализации. Медицинскими работниками даны рекомендации, что этих детей необходимо забрать родителям. Администрация лагеря обзвонила всех родителей — детей забирают. Дети с симптомами заболевания, у которых нет показаний к госпитализации, но которых по каким-то причинам не смогут забрать в ближайшее время родители, будут размещены в Калачинской ЦРБ. На данный момент лагерь продолжает функционировать. В нем осмотрели помещения, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников. Сейчас здесь работает новая смена поваров», — сообщили в ведомстве.