Подросток на мотоцикле рухнул с 10-метровой высоты в горах Алматы

Как сообщили в МЧС, в ходе рейда в Большом Алматинском ущелье нашли подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет.
«Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении.
В Бостандыкском районе Алматы обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщили в МЧС, в ходе рейда в Большом Алматинском ущелье нашли подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет.
«Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении.