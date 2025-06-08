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Подросток на мотоцикле рухнул с 10-метровой высоты в горах Алматы

В Бостандыкском районе Алматы обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщили в МЧС, в ходе рейда в Большом Алматинском ущелье нашли подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет.

«Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении.