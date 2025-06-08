В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Самаре полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места происшествия. Подробности сообщают в региональном главке.
Авария произошла 7 июня около 21:30 на улице Транзитной. Неустановленный водитель наехал на 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Мальчика доставили в больницу, где ему рекомендовано амбулаторное лечение. Очевидцев просят сообщить информацию по телефонам: 8 (848)222−80−05, 8 (848)293−60−61, 8 (848)293−60−60 или 102.
В этот же день в Ставропольском районе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате массовой аварии пострадали трое детей.
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