В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на автодороге в Пермском крае

Подробности смертельного ДТП на трассе в Прикамье рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Сообщение о ДТП появились в социальных сетях, свидетели аварии рассказали, что машины столкнулись лоб в лоб недалеко от села Сосново в Чайковском округе.
Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днём 8 июня на трассе «Кукуштан — Чайковский». 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на 225 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого был 26-летний мужчина.
«В результате автоаварии пассажир автомобиля “Лада Калина” 1999 года рождения погиб на месте аварии. Водитель “Лада Калина” и два пассажира автомобиля “Ниссан” госпитализированы в мед учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции сайту perm.aif.ru.
Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.