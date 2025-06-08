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В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на автодороге в Пермском крае

Машины столкнулись лоб в лоб.

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Источник: АиФ

Подробности смертельного ДТП на трассе в Прикамье рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Сообщение о ДТП появились в социальных сетях, свидетели аварии рассказали, что машины столкнулись лоб в лоб недалеко от села Сосново в Чайковском округе.

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днём 8 июня на трассе «Кукуштан — Чайковский». 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на 225 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого был 26-летний мужчина.

«В результате автоаварии пассажир автомобиля “Лада Калина” 1999 года рождения погиб на месте аварии. Водитель “Лада Калина” и два пассажира автомобиля “Ниссан” госпитализированы в мед учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции сайту perm.aif.ru.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.