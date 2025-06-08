В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на автодороге в Пермском крае

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днём 8 июня на трассе «Кукуштан — Чайковский». 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на 225 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого был 26-летний мужчина.