В Ростове в массовом ДТП пострадал 27-летний пассажир такси

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 7 июня около 10:00 на улице Мечникова.
По предварительной информации ведомства, таксист за рулем «Москвича» потерял контроль над управлением. Автомобиль врезался в две припаркованные легковушки: «Шевроле» и «Хендай».
В результате столкновения пострадал 27-летний пассажир такси. С травмами его доставили в больницу. Все три автомобиля получили механические повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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