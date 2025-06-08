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В Ростове в массовом ДТП пострадал 27-летний пассажир такси

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП, есть пострадавший.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 7 июня около 10:00 на улице Мечникова.

По предварительной информации ведомства, таксист за рулем «Москвича» потерял контроль над управлением. Автомобиль врезался в две припаркованные легковушки: «Шевроле» и «Хендай».

В результате столкновения пострадал 27-летний пассажир такси. С травмами его доставили в больницу. Все три автомобиля получили механические повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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