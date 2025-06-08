В Арзамасе женщина провалилась в яму, раскопанную для ремонта труб

В Арзамасе женщина упала в яму, которую коммунальщики раскопали для ремонта труб. Кадры были опубликованы в социальных сетях.
Инцидент произошел ночью с 7 на 8 июня на Комсомольском бульваре. По неизвестной причине забор, который должен был ограждать яму от прохожих, лежал на ней. Предположительно, пострадавшая хотела пройти через опасный участок и в темноте не заметила лежащее на земле ограждение.
По данным очевидцев, женщине потребовалась помощь медиков. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.
Пользователи в комментариях отмечают, что опасный участок дороги находится в свободном доступе — туда могут подойти и взрослые, и дети. Кроме того, местные жители призывают коммунальные службы обратить внимание на проблему.