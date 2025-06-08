Школьник из Элисты украл 30 арбузов из фуры

«Ситуация, достойная рассказа Сергея Довлатова, произошла в поселке Комсомольский в ночь на пятое июня. 38-летний иранец Агазадех перевозил со своей родины в Москву арбузы — почти 20 тонн. По пути он остановился на ночевку возле кафе на улице Некрасова», — говорится в сообщении.
По информации канала, утром мужчина обнаружил сорванную на прицепе пломбу и отсутствие 15 ящиков, тогда он обратился к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции выяснили, что арбузы украл 16-летний девятиклассник, который отдал четыре арбуза прохожим, а одиннадцать — спрятал в поле.
Также сообщается, что теперь школьнику грозит уголовное дело.
До этого в Санкт-Петербурге лиса поела на обочине дороги, а после прошла по пешеходному переходу. На кадрах видно, как лиса ест на дороге, после чего бежит по обочине, заворачивает и переходит проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте.