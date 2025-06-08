Школьник из Элисты украл 30 арбузов из фуры

До этого в Санкт-Петербурге лиса поела на обочине дороги, а после прошла по пешеходному переходу. На кадрах видно, как лиса ест на дороге, после чего бежит по обочине, заворачивает и переходит проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте.