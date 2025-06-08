В Миассе при лобовом столкновении автомобилей погибли двое человек

Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 июня в 15:30, на десятом километре автодороги «Миасс-Златоуст». Мужчина 1976 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 при обгоне (разрешен на этом участке) выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился мужчина 1999 года рождения. Он и его пассажир — девушка 2003 года рождения — от полученных травм скончались на месте аварии. В Госавтоинспекции Челябинской области подчеркнули, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.