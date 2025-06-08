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В Миассе при лобовом столкновении автомобилей погибли двое человек

Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 июня в 15:30, на десятом километре автодороги «Миасс-Златоуст».

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Источник: РИА "Новости"

Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 июня в 15:30, на десятом километре автодороги «Миасс-Златоуст». Мужчина 1976 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 при обгоне (разрешен на этом участке) выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился мужчина 1999 года рождения. Он и его пассажир — девушка 2003 года рождения — от полученных травм скончались на месте аварии. В Госавтоинспекции Челябинской области подчеркнули, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и оперативники. Ранее мы рассказывали о ДТП в Сосновском районе. Здесь столкнулись автомобили Volvo и ВАЗ. Пострадали водитель и пассажир отечественного авто.