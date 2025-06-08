Схватилась за нож: 13-летняя девочка в пылу ссоры ранила старшего брата

В Иглинском районе Башкирии конфликт между сестрой и старшим братом перерос в поножовщину.
Как рассказали «КП-Уфа» в МВД республики, инцидент произошел в деревне Песчано-Лобово. Там между 13-летней девочкой и её 19-летним братом разразилась словесная ссора. Во время выяснения отношений школьница схватилась за нож и ранила им родственника в грудь. Пострадавший позвонил в полицию и скорую помощь. Его госпитализировали. МВД проводит проверку.
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