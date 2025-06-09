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Повреждение газопровода в Феодосии — прокуратура начала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проведет проверку по факту повреждения газопровода в Феодосии, в результате чего без газоснабжения остались более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, газоснабжение ограничено в результате повреждения при проведении буровых работ.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, больше тысячи жителей поселка городского типа Орджоникидзе под Феодосией до понедельника остались без газа. Ремонт поврежденного участка запланирован на понедельник, 9 июня. Он начнется с 9 утра.