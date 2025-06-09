Повреждение газопровода в Феодосии — прокуратура начала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проведет проверку по факту повреждения газопровода в Феодосии, в результате чего без газоснабжения остались более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.