Повреждение газопровода в Феодосии — прокуратура начала проверку

По предварительной информации, газоснабжение ограничено в результате повреждения при проведении буровых работ.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, больше тысячи жителей поселка городского типа Орджоникидзе под Феодосией до понедельника остались без газа. Ремонт поврежденного участка запланирован на понедельник, 9 июня. Он начнется с 9 утра.