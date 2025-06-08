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Нашлась пропавшая в Приднестровье 12-летняя девочка: Ее искали больше суток, а она осталась ночевать у подруги и никому об этом не сказала

Инспектор по делам несовершеннолетних тираспольского УВД проводит беседу с Настей и бабушкой, с которой она проживает.

Источник: Комсомольская правда

Слава Богу, нашлась пропавшая в Приднестровье девочка!

Сотрудники ИДН совместно с участковым инспектором милиции разыскали 12-летнюю девочку в селе Ближний Хутор и отвезли домой к бабушке, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Напомним, Настя пропала в субботу, 7 июня. По словам Насти, ночь она провела у своей подруги. Сегодня они пошли купаться на озеро. Близким о своём местонахождении не сообщила, так как забыла мобильный телефон дома.

С девочкой всё в порядке. Инспектор по делам несовершеннолетних тираспольского УВД проводит беседу с Настей и бабушкой, с которой она проживает.

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