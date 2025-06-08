Огнеборцы спасли женщину из горящей квартиры

Сегодня в посёлке Качар г. Рудный Костанайской области произошёл пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Загорелась кухня. Пожарные оперативно прибыли на место, проникли в задымлённое помещение и эвакуировали хозяйку квартиры через окно, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.