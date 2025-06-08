Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня

До этого в МЧС предупредили москвичей о приближающемся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей». Там рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковаться в безопасных местах.