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В Новосибирске самолет S7 прервал взлет из-за неполадок в кабине

Рейс направлялся из Новосибирска в Горно-Алтайск.

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Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске прервал свой взлет самолет, летевший в Горно-Алтайск. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Авиаинцидент».

В 16:12 по местному времени самолёт Embraer-170 готовился к взлёту, но был вынужден остановиться на взлётно-посадочной полосе из-за неисправности одного из дисплеев в кабине пилотов.

— На одном дисплее пропали показатели скорости. ВС самостоятельно освободило полосу на стоянку, — сообщает Телеграм-канал.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, вылет был запланирован на 17:57.