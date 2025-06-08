В Новосибирске самолет S7 прервал взлет из-за неполадок в кабине

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске прервал свой взлет самолет, летевший в Горно-Алтайск. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Авиаинцидент».
В 16:12 по местному времени самолёт Embraer-170 готовился к взлёту, но был вынужден остановиться на взлётно-посадочной полосе из-за неисправности одного из дисплеев в кабине пилотов.
— На одном дисплее пропали показатели скорости. ВС самостоятельно освободило полосу на стоянку, — сообщает Телеграм-канал.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, вылет был запланирован на 17:57.