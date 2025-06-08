На востоке Москвы произошел крупный пожар

Днем в воскресенье, 8 июня, в торговом центре «Метрополис» на севере Москвы начали эвакуацию посетителей и персонала. На опубликованных кадрах видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей. На месте работают спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.