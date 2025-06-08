ABC: бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес

Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что нацгвардейцы не были развернуты в городе, вопреки словам президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Нацгвардии, а затем поблагодарил их за отличную работу и подавление беспорядков в городе. Как отмечала газета The New York Times, Трамп отдал это распоряжение в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Это стало первым с 1965 года случаем, когда американский лидер задействовал Нацгвардию штата без запроса губернатора.