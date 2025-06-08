ABC: бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес

Как отмечается, около 04:00 по местному времени (14:00 мск) бойцы и техника нацгвардейцев были замечены недалеко от городской администрации. Они будут бороться с беспорядками, начавшимися в Лос-Анджелесе из-за массовых задержаний нелегальных мигрантов.
Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что нацгвардейцы не были развернуты в городе, вопреки словам президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Нацгвардии, а затем поблагодарил их за отличную работу и подавление беспорядков в городе. Как отмечала газета The New York Times, Трамп отдал это распоряжение в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Это стало первым с 1965 года случаем, когда американский лидер задействовал Нацгвардию штата без запроса губернатора.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал проходящие в Калифорнии демонстрации мятежом и раскритиковал позицию полиции Лос-Анджелеса, глава которой заявил об отказе в участии в массовых депортациях мигрантов. Трамп предупредил в Truth Social, что федеральное правительство вынуждено будет «вмешаться, чтобы справиться с проблемой мятежников и мародеров», если с этим не справятся губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса.