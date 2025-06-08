Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы

«Аэропорт “Внуково” в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во “Внуково”, приняли решение “уйти” на запасные аэродромы. Безопасность полетов — приоритет», — написал он в Telegram-канале.