Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три самолета, летевших во «Внуково», ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт “Внуково” в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во “Внуково”, приняли решение “уйти” на запасные аэродромы. Безопасность полетов — приоритет», — написал он в Telegram-канале.