Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение перекрыто по Проектируемому проезду № 64 в связи с пожаром

Движение перекрыто по Проектируемому проезду № 64 в связи с пожаром на ул. Большая Семеновская. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с пожаром на ул. Большая Семеновская, д. 49а перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.