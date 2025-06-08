«В связи с пожаром на ул. Большая Семеновская, д. 49а перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение перекрыто по Проектируемому проезду № 64 в связи с пожаром на ул. Большая Семеновская. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В связи с пожаром на ул. Большая Семеновская, д. 49а перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.