На востоке Москвы загорелся торговый центр «Семеновский пассаж»

Пожар начался на складе около 18:00. Его площадь увеличилась с 8,1 тыс. до 21 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее здание. По данным МЧС, к 22:27 мск возгорание удалось локализовать. На месте обрушилась кровля площадью 13 тыс. кв. м.