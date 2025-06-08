Французский производитель авто начнет делать дроны на Украине

Предприятие по производству БПЛА будет находиться на расстоянии от нескольких сотен километров от линии фронта.
Французская автокомпания Renault планирует организовать выпуск дронов на территории Украины. Об этом сообщил французский телеканал Franceinfo.
«Французский автомобильный гигант Renault собирается наладить производство беспилотников в Украине», — передал телеканал. Там добавили, что концерн намерен наладить партнерство с французскими компаниями малого и среднего бизнеса, работающими в оборонной отрасли и располагающей производственными мощностями на расстоянии нескольких десятков или даже сотен километров от линии фронта.
Предприятие будет организовано на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров от линии фронта. В пресс-релизе Renault сообщила, что получила соответствующий запрос от государственных органов, однако подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято".
Ранее стало известно, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» планирует начать выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии. На первоначальном этапе предусмотрена сборка изделий и изготовление отдельных компонентов. В дальнейшем предполагается переход к полному циклу производства с передачей всех необходимых технологий Украине, передает RT.