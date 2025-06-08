Французский производитель авто начнет делать дроны на Украине

Предприятие будет организовано на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров от линии фронта. В пресс-релизе Renault сообщила, что получила соответствующий запрос от государственных органов, однако подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято".