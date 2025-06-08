Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы

Мужчину из-за сильных ливней затянуло в сточную трубу реки Чертановки в парке на Пролетарском проспекте. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.