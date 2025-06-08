Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы

Мужчину из-за сильных ливней затянуло в сточную трубу реки Чертановки в парке на Пролетарском проспекте. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
По словам представителей ведомства, горожанин очищал ливневую решетку, когда его внезапно утащило течением. Две женщины удерживали мужчину до приезда спасателей, которым впоследствии удалось его вытащить.
— Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован… и передан медикам для осмотра, — передает сообщение столичного отделения министерства РИА Новости.
Другой случай произошел в подмосковном Солнечногорске, где в вязкой грязи застряли двое детей, которые катались на велосипедах.