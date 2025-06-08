Отец Маска раскрыл диагноз сына, возникший из-за работы с Трампом

Сейчас Эрол Маск находится в Москве для участия в «Форуме будущего 2050» в качестве приглашенного спикера. В беседе с журналистами он подчеркнул, что его сын, пожертвовавший несколько миллионов долларов на поддержку избирательной кампании Трампа, оказался втянут в конфликт со вторым — Маск публично раскритиковал предложенный президентом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». Эрол сравнил происходящее с бунтом в тюрьме «Аттика» — событие известно самым большим числом жертв в истории тюремных восстаний страны.