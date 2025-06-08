Отец Маска раскрыл диагноз сына, возникший из-за работы с Трампом

У Илона Маска диагностировали ПТСР из-за рабочей нагрузки в Белом доме, заявил его отец.
Американский миллиардер и экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск болен посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Это произошло из-за работы предпринимателя на президента Штатов Дональда Трампа, сообщил отец Илона, Эрол Маск.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазваны восемь способов, к которым могут прибегнуть Трамп и Маск, чтобы навредить друг другу.
«Илон Маск страдает от посттравматического стрессового расстройства после пребывания в Белом доме и считает, что “совершил ошибку”, помогая Дональду Трампу переизбраться», — заявил Маск-старший. Его слова передает газета The Sun.
Сейчас Эрол Маск находится в Москве для участия в «Форуме будущего 2050» в качестве приглашенного спикера. В беседе с журналистами он подчеркнул, что его сын, пожертвовавший несколько миллионов долларов на поддержку избирательной кампании Трампа, оказался втянут в конфликт со вторым — Маск публично раскритиковал предложенный президентом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». Эрол сравнил происходящее с бунтом в тюрьме «Аттика» — событие известно самым большим числом жертв в истории тюремных восстаний страны.
По словам Маска-старшего, за последние пять месяцев реформ Илон Маск и Дональд Трамп очень устали от напряженной работы, а разногласия между ними не имеют серьезного характера. Эрол Маск надеется, что ситуация будет урегулирована в ближайшем будущем.
Маск-старший посоветовал сыну высказать свое мнение и отступить, дав спору утихнуть. По его словам, миллиардер еще с детства привык открыто выражать свои мысли, что стало одной из причин спора. При этом Эрол уверен, что в текущей ситуации, вероятнее, победит глава Штатов, передает Pravda.Ru.