Командир полка Дарев получил звание Героя России за выход на Днепропетровск

Командир танкового полка награжден за успехи на СВО.
Командир танкового полка Евгений Дараев, который участвует в наступательных действиях в Днепропетровской области, представлен к званию Героя России. Об этом 8 июня сообщил командир танковой дивизии генерал-майор Александр Нилов.
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«Командир полка [Дараев] отличается своими нестандартными действиями, освободил больше всех в дивизии населенных пунктов. Его полк вышел на границу Днепропетровской области, провоцировал там противника… Представил его к званию Героя России», — заявил генерал-майор в эфире телеканала «Россия 1».
Военные корреспонденты сообщали о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области и заходе на территорию региона. Официально эту информацию Минобороны подтвердило 8 июня. В ведомстве отметили, что сейчас подразделения 90-й танковой дивизии группировки «Центр» продолжают наступление на данном участке фронта. Российские войска, вероятно, хотят сформировать там новую буферную зону. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, такие меры призваны обеспечить безопасность в приграничных российских регионах. Подробности — в материале URA.RU.