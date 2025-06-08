Командир полка Дарев получил звание Героя России за выход на Днепропетровск

Военные корреспонденты сообщали о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области и заходе на территорию региона. Официально эту информацию Минобороны подтвердило 8 июня. В ведомстве отметили, что сейчас подразделения 90-й танковой дивизии группировки «Центр» продолжают наступление на данном участке фронта. Российские войска, вероятно, хотят сформировать там новую буферную зону. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, такие меры призваны обеспечить безопасность в приграничных российских регионах. Подробности — в материале URA.RU.