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Один человек погиб при пожаре на складе на востоке Москвы

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре в производственно-складском здании в доме 1с9 по Пермской улице на востоке столицы. Об этом в воскресенье, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных городских службах.

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре в производственно-складском здании в доме 1с9 по Пермской улице на востоке столицы. Об этом в воскресенье, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных городских службах.

Огонь охватил площадь порядка 30 квадратных метров. К текущему моменту эвакуировались свыше 30 человек. Предварительно, внутри сооружения еще могут находиться люди.

Днем пожар также разгорелся в торгово-развлекательном центре «Семеновский пассаж». Огонь охватил вентилируемый фасад. К тушению пламени были привлечены свыше 50 сотрудников пожарных и 15 единиц специальной техники.

Кроме того, из-за возгорания оказалось перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. Вскоре пламя удалось потушить.