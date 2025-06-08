В Москве полыхает склад

Ранее в Москве уже происходили, крупные возгорания на объектах с массовым пребыванием людей. Так, в торговом центре «Семеновский пассаж» сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из-за пожара на площади 100 квадратных метров — тогда открытое пламя удалось быстро потушить, пострадавших не было.