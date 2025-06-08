Создатели соцсети для учителей оказались мошенниками

Проект, заказанный Минпросвещения в 2019 году, предполагал создание современной платформы для профессионального общения педагогов с интеграцией в систему госуслуг. Однако большая часть работ была выполнена лишь на бумаге, а принятая система оказалась полностью неработоспособной. Все обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что контрактные обязательства были выполнены в полном объеме.