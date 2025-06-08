Создатели соцсети для учителей оказались мошенниками

Соцсеть оказалась полностью неработающей.
Завершено расследование по уголовному делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере при разработке первой профессиональной социальной сети для педагогов под названием «Горизонт». Об этом сообщил «Коммерсант».
«Столичная полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при создании первой социальной сети для учителей “Горизонт”», — передало издание. Там уточнили, что фигурантами дела стали бывший руководитель центра цифровой трансформации образования Ярослав Демченко, а также предприниматели Антон Аникин и Артем Прошко.
По данным следствия, из выделенных на реализацию программы 42 миллионов рублей было похищено 38 миллионов. Подрядчики изначально не планировали выполнять взятые обязательства в полном объеме.
Проект, заказанный Минпросвещения в 2019 году, предполагал создание современной платформы для профессионального общения педагогов с интеграцией в систему госуслуг. Однако большая часть работ была выполнена лишь на бумаге, а принятая система оказалась полностью неработоспособной. Все обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что контрактные обязательства были выполнены в полном объеме.
Ранее дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ» рассматривалось в Магнитогорске. Бизнесмены были осуждены за хищение более 43 миллионов рублей при подключении социальных объектов к интернету. Тогда фигуранты получили условные сроки и были обязаны возместить ущерб.