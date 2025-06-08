При пожаре в Башкирии из дома вывели 20 человек, мать с ребенком попали в больницу

Сегодня, 8 июня, в башкирском городе Белорецке при пожаре к квартире 9-этажного дома пострадали местная жительница и её младенец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным аварийного ведомства, на третьем этаже высотки загорелась комната. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали открытое горение на 9 кв. м. за 17 минут. Пожар тушили девять человек и три единицы техники.
— Из задымленных коридоров спасены 20 человек, из них 6 детей. Еще 12 человек эвакуировались самостоятельно, — рассказали в МЧС.
В пожаре пострадали 44-летняя женщина и её ребенок 2025 года рождения. Они надышались дымом и сейчас находятся в больнице.
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