Зеленский: Трамп в личных беседах заявлял, что ждет победы России

В ходе беседы журналист спросила украинского президента, полагает ли он, что Трамп считает возможной победу России. «Я думаю, он публично говорил об этом. И я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — сказал Зеленский в беседе с телеканалом.