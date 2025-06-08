Трамп верит в победу России.
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Киевом, он заявлял об этом, в частности, в личном общении с приближенными людьми. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу ABC News.
В ходе беседы журналист спросила украинского президента, полагает ли он, что Трамп считает возможной победу России. «Я думаю, он публично говорил об этом. И я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — сказал Зеленский в беседе с телеканалом.
Он отметил, что шансы России на успех значительно возрастут, если Вашингтон прекратит оказывать военную поддержку Киеву. По его словам, в этом случае боевые действия могут завершиться быстрее, однако Украина понесет гораздо большие потери.
Российские военные корреспонденты информировали о продвижении подразделений ВС России на территорию Днепропетровской области и успехов по всей линии фронта. Министерство обороны России официально подтвердило эти сведения 8 июня, уточнив, что силы 90-й танковой дивизии из состава группировки «Центр» продолжают наступательные действия на этом направлении.