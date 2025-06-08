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Гладков: в Белгородской области пострадали два человека из-за атаки ВСУ

Один из пострадавших — боец подразделения «Орлан».

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области пострадали два человека в результате атаки ВСУ, им оказали необходимую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Пострадали два человека, один из которых боец подразделения “Орлан”», — написал он в Telegram.

По словам Вячеслава Гладкова, боец «Орлана» получил ранения во время исполнения служебных задач в селе Грушевка. Он самостоятельно обратился в больницу. После того, как врачи оказали бойцу помощь, его отпустили под амбулаторное лечение.

Еще один мужчина пострадал около села Чайки. Это произошло в результате удара FPV-дрона. Его доставили в больницу. Впоследствии пострадавшего также отпустили под амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию суда в Белгороде, когда там находился Вячеслав Гладков.