Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» в воскресенье, 8 июня, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Судно должно было следовать по маршруту Москва — Анадырь. Причиной возвращения в пункт вылета стали проблемы в работе системы кондиционирования.
— Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь вернулся в аэропорт Шереметьево, — передает ТАСС.
Кроме того, в апреле у самолета перевозчика NordStar при взлете из столичной авиационной гавани Домодедово отказали инерциальные системы авиагоризонта, которые помогают ориентироваться в пространстве.
10 марта летевший из Москвы в Самарканд самолет авиакомпании «Аэрофлот» также подал сигнал срочности из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.