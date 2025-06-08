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Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» в воскресенье, 8 июня, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» в воскресенье, 8 июня, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Судно должно было следовать по маршруту Москва — Анадырь. Причиной возвращения в пункт вылета стали проблемы в работе системы кондиционирования.

— Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь вернулся в аэропорт Шереметьево, — передает ТАСС.

Кроме того, в апреле у самолета перевозчика NordStar при взлете из столичной авиационной гавани Домодедово отказали инерциальные системы авиагоризонта, которые помогают ориентироваться в пространстве.

10 марта летевший из Москвы в Самарканд самолет авиакомпании «Аэрофлот» также подал сигнал срочности из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.