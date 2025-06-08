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Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 747−400 был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Самолет авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в Шереметьево.

Пассажирский самолет Boeing 747−400 был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«“Боинг 747” авиакомпании “Россия” готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Сейчас самолет кружит над Москвой, сжигая топливо», — говорится в сообщении telegram-канал Baza.

Воздушное судно осуществляло рейс по маршруту Москва — Анадырь. Согласно предварительной информации, спустя определенное время после взлета были выявлены технические неисправности, в связи с чем командир экипажа принял решение о возврате в столичный аэропорт. На борту находились 282 пассажира. Позже появилась информация, что самолет успешно сел в Шереметьево.

Ранее в аэропорту Шереметьево уже происходили инциденты с вынужденными посадками: так, в мае 2024 года Boeing-737 авиакомпании «Победа» также совершил экстренную посадку из-за неисправности левого двигателя. Тогда посадка прошла штатно, пострадавших не было.