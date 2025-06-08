Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево

Воздушное судно осуществляло рейс по маршруту Москва — Анадырь. Согласно предварительной информации, спустя определенное время после взлета были выявлены технические неисправности, в связи с чем командир экипажа принял решение о возврате в столичный аэропорт. На борту находились 282 пассажира. Позже появилась информация, что самолет успешно сел в Шереметьево.