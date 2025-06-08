Один человек погиб во время пожара в Москве. Видео

Пожарные эвакуировали 33 человека (архивное фото).
В Москве вспыхнул пожар в административно-складском комплексе с разноуровневыми помещениями. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщило МЧС России.
«На улице Пермская пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе. К сожалению, один человек пострадал, еще один — погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Возгорание оборудования и личных вещей произошло на третьем этаже здания. С верхних этажей были эвакуированы 33 человека. Пожар, охвативший площадь в 30 квадратных метров, был ликвидирован силами более 20 сотрудников и при помощи семи единиц техники.
Обновлено в 22:59: Число погибших в результате пожара возросло до двух человек. Об этом сообщило МЧС России.
Сегодня в Москве также пожар произошел в торговом центре «Семеновский пассаж». Возгорание возникло на вентилируемом фасаде здания. Очаг пожара был оперативно локализован на площади 100 квадратных метров.