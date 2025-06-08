Один человек погиб во время пожара в Москве. Видео

Возгорание оборудования и личных вещей произошло на третьем этаже здания. С верхних этажей были эвакуированы 33 человека. Пожар, охвативший площадь в 30 квадратных метров, был ликвидирован силами более 20 сотрудников и при помощи семи единиц техники.